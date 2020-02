Pechino Express 2020: ecco le dieci tappe delle coppie

Ieri sera è ufficialmente iniziata la nuova edizione di Pechino Express, denominata "Le stagioni dell'Oriente". Dopo aver presentato l'itinerario e le coppie che comporranno il cast, vediamo quali saranno le tappe che vedremo nelle prossime puntate.

Pechino Express 2020 - Le dieci tappe

Tappa 1 (Thailandia) : Ko Phra Thong/Thamma Park/Surat Thani – 277 km

: Ko Phra Thong/Thamma Park/Surat Thani – 277 km Tappa 2 (Thailandia) : Surat Thani/Wat Khao Chong Kaeo/Hua Hin – 486 km

: Surat Thani/Wat Khao Chong Kaeo/Hua Hin – 486 km Tappa 3 (Thailandia) : Hua Hin/Sai Yok Noi waterfalls/Bangkok – 532 km

: Hua Hin/Sai Yok Noi waterfalls/Bangkok – 532 km Tappa 4 (Thailandia) : Bangkok

: Bangkok Tappa 5 (Cina) : Dali/Shilin Stone Forest/Shitouzhai – 556 km

: Dali/Shilin Stone Forest/Shitouzhai – 556 km Tappa 6 (Cina) : Kaili/Basha Miao Village/Longshengzhen 456 km

: Kaili/Basha Miao Village/Longshengzhen 456 km Tappa 7 (Cina) : Xijianyuan Scenic Area/Moon Hill/Wuzhou – 384 km

: Xijianyuan Scenic Area/Moon Hill/Wuzhou – 384 km Tappa 8 (Cina) : Wuzhou/Zhaoqing/Guangzhou/Shenzhen – 395 km

: Wuzhou/Zhaoqing/Guangzhou/Shenzhen – 395 km Tappa 9 (Corea del Sud) : Busan/Namwon/Taekwondowon – 352 km

: Busan/Namwon/Taekwondowon – 352 km Tappa 10 (Corea del Sud): Suwon/Seoul – 84 km

Come abbiamo avuto modo di raccontare, nella nuova edizione sono 7000 i chilometri totali da percorrere, a partire dall'isola di Ko Phra Thong in Thailandia, anche nota come "l'isola del Buddha d'oro" presente nel sud del paese.

Per la prima volta in assoluto, il reality si sposterà in Corea del Sud. I concorrenti attraverseranno il mercato del pesce di Busan per raggiungere Seoul. Mai prima d'ora la cultura coreana era stata mostrata sulla televisione italiana.

Le puntate sono visibili anche sulla piattaforma RaiPlay.