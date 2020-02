Pechino Express 2020, stasera la terza tappa: si arriva a Bangkok!

Terza tappa per Pechino Express 2020. Questa sera, martedì 25 Febbraio, alle 21:20 andrà in onda su Rai2 la nuova puntata dell'adventure game della televisione di Stato, realizzato in collaborazione con Banijay Italia. Il nuovo episodio vedrà l'assenza di Asia Argento dopo l'infortunio della scorsa settimana quando si è rotta il ginocchio.

Dopo il percorso della seconda tappa di Pechino Express, le coppie lasceranno Hua Hin per dirigersi verso le cascate di Sai Yok Noi, per intraprendere il percorso che le porterà a Bangkok, la tappa finale della serata.

Complessivamente i viaggiatori percorreranno 532 chilometri: durante il lungo percorso incontreranno gli abitanti, si immergeranno nelle culture locali e cibi lontani dalle loro abitudini.

Ricordiamo che Vera Gemma, l'ex compagna di Asia Argento nel gioco, è restata in gara insieme a Gennario Lillio.

Al termine della puntata andrà in onda Achille Lauro Express, il racconto di viaggio che ha visto protagonista il rapper protagonista di Sanremo 2020 con il suo chitarrista Boss Doms. I due hanno dato vita ad una delle coppie più iconiche della storia del programma.

Pechino Express - Le Stagioni dell'Oriente, sarà visibile oltre che in diretta su Rai 2, anche sulla piattaforma proprietaria della televisione di Stato, RaiPlay, in maniera completamente gratuita, anche on demand.