Pechino Express 2024, le anticipazioni sulla nuova puntata: date, tappe e guest star

Pechino Express 2024 è uno dei programmi tv più popolari del momento, e se anche voi fate parte dell'esercito di appassionati dello show Sky e NOW in questo articolo troverete tutte le informazioni necessarie per l'appuntamento della prossima settimana.

Pechino Express 2024 tornerà giovedì 11 aprile, ovviamente sempre su Sky e in streaming su NOW: le sei coppie rimaste in gioco proseguiranno l’esplorazione del Laos e dovranno affrontare difficoltà mai incontrate finora, in quella che si preannuncia già come una tappa difficilissima. Ad attendere i viaggiatori, infatti, ci sarà un menù davvero al limite: la prova più temuta di stagione, quella dei “sette mostri”, la ruota col cibo più bizzarro, o disgustoso, della tradizione locale.

Inoltre, da segnalare anche la presenza di due importanti guest star: si tratta di una 'nuova vecchia' coppia di viaggiatori, ovvero I Lumaconi Dario Vergassola e Maria Rosa Petolicchio, già in gara senza troppo successo nella scorsa stagione e che torneranno in questa nuova puntata con un ruolo a sorpresa. Infine, gli spettatori assisteranno anche alla corsa con le coppie miste, che come sempre potrebbe scombussolare ulteriormente gli equilibri dei viaggiatori, già provati dopo cinque tappe faticose.

