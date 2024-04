Pechino Express 2024, finale a sorpresa: cosa è successo nella tappa 6

La nuova puntata di Pechino Express 2024 ha confermato i grandi numeri degli ascolti della serie e svelato tantissime sorprese e colpi di scena agli spettatori appassionati.

Nell'ultima difficilissima tappa in Laos, lungo la Rotta del Dragone, per i concorrenti il piano di giornata prevedeva: le coppie miste, in cui ogni viaggiatore perdeva il proprio punto di riferimento più importante, il compagno di viaggio; l’ingresso della coppia de I Lumaconi Maria Rosa Petolicchio e Dario Vergassola, corridori lentissimi della scorsa edizione; e la prova meno attesa di tutte, quella dei Sette mostri, col cibo tipico locale ben poco apprezzato in base ai gusti occidentali.

Dopo 420 km - da Luang Prabang, antica città Patrimonio dell’Umanità UNESCO, fino a Vientiane, dove era posto il traguardo finale - il conduttore Costantino Della Gherardesca e l’inviato speciale Fru hanno annunciato i verdetti, scatenando evidenti tensioni nel gruppo: la coppia I Pasticcieri, formata da Damiano e Massimiliano Carrara, è stata la più veloce e ha candidato I Caressa, Fabio ed Eleonora, all’eliminazione, scelta confermata dall’esito della busta nera; Fabio non ha accolto di buon grado la motivazione fornita dai due fratelli, che hanno nominato la coppia secondo loro più forte (l’altra era quella delle Amiche Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo), e si è mostrato molto risentito nei confronti dei due. In gara restano ora cinque coppie, pronte ad affrontarsi vis-à-vis in Sri Lanka.

La prossima settimana, giovedì 18 aprile sempre su Sky e in streaming su NOW, le cinque coppie rimaste in gioco raggiungeranno lo Sri Lanka, dove si decideranno le sorti di questa avventura: il clima è più teso che mai e la competizione tra le coppie è forte come mai prima d’ora, in questa stagione. Riusciranno i viaggiatori a trovare un nuovo equilibrio?

Nel frattempo, il livello di popolarità di Pechino Express continua a crescere di settimana in settimana.

