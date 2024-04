Pechino Express 2024: riepilogo dell'ultima puntata e anticipazioni sulla tappa 8

La tappa 7 di Pechino Express 2024 ha rappresentato un punto di svolta nella gara grazie all’arrivo dei protagonisti in Sri Lanka, terzo e ultimo Paese dell’avventura di questa stagione.

Nella tappa dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia andata in onda ieri 18 aprile, infatti, le coppie hanno corso 170 chilometri lungo la costa a poca distanza dalle onde dell’Oceano Indiano, partendo dalla spiaggia di Negombo fino al traguardo di puntata Galle, la più grande città fortificata del sudest asiatico. Proprio ai piedi delle antiche mura, il conduttore Costantino Della Gherardesca e l’inviato speciale Fru hanno proclamato i verdetti: vincitrici di tappa Le Amiche Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo, che hanno vinto tutto quello che c’era da vincere; candidate all’eliminazione, forse a sorpresa, la coppia Italia Argentina Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi, salvate però dalla busta nera che aveva stabilito che questa tappa non sarebbe stata eliminatoria.

L’episodio di ieri, su Sky Uno/+1 e on demand, ha totalizzato 471mila spettatori medi (con il 2% di share e il 55% di permanenza), confermando la costante crescita di Pechino Express. Sui social, con 173mila interazioni social totali - dato in crescita del +95% rispetto a un anno fa – Pechino Express è stato lo show più commentato della serata di ieri e sempre sul podio nella chart dei Trending Topic durante la messa in onda; inoltre, nella stessa classifica sono apparsi anche Artem, Caressa e Damiano.

La settimana prossima, giovedì 25 aprile sempre su Sky e in streaming su NOW, le cinque coppie ripartiranno di nuovo tutte appaiate per la seconda tappa singalese, ottava nel complesso. Al traguardo finale manca sempre meno, ma proprio adesso che la stanchezza inizia a far capolino nel percorso faticosissimo che le coppie stanno compiendo, nuove difficoltà e insidie renderanno ancor più complicato il loro percorso… chi ne farà le spese?

