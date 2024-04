Pechino Express, la tappa 7: le anticipazioni del nuovo episodio

Dopo la tappa 6 di Pechino Express, è già tempo di rimettersi in viaggio su Sky e NOW grazie al nuovo appuntamento con il reality show più amato dai viaggiatori di tutto il mondo.

Nel nuovo episodio si spalancano le porte dello Sri Lanka, la “Perla d’Oriente”: superata la faticosa esplorazione del Vietnam del Nord e le estenuanti prove in Laos, il viaggio di Pechino Express lungo la Rotta del Dragone si sposta in un paese che offre un mosaico di paesaggi differenti.

Varcando i confini del paese che è definito “la lacrima dell'India”, le cinque coppie ancora in gara vivranno la sensazione di tuffarsi in un quadro dipinto da Madre Natura: la foresta pluviale incontaminata e le piantagioni da tè sfumano fino all’Oceano Indiano e i templi sacri si alternano alle spiagge bianche dove praticare surf e ai Parchi Nazionali animati da bufali indiani ed elefanti. Scenari a dir poco mozzafiato e ricchi di spiritualità che i viaggiatori di Pechino Express inizieranno ad assaporare nella settima tappa del loro viaggio, nella quale dovranno percorrere, in tutta fretta, i 170 chilometri che separano Negombo dal traguardo di puntata Galle.

Ai nastri di partenza, pronti a partire alla scoperta dell’”isola risplendente”, ci saranno: Damiano e Massimiliano Carrara “I Pasticcieri”, Artem e Antonio Orefice “I Fratm”, Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo “Le Amiche”, Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi “Italia Argentina” e Megan Ria e Maddalena Svevi “Le Ballerine”. L’avventura singalese prenderà il via dalla costa occidentale dell’isola: dalla spiaggia di Negombo, frequentata perlopiù da pescatori, i viaggiatori punteranno a sud percorrendo la costa fino ad Ambalangoda, dove la coppia che firmerà per prima il libro rosso guadagnerà un posto nella classifica finale.

Nella nuova puntata di Pechino Express - attesa per giovedì 18 aprile alle 21.15, in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go - le coppie, provviste come sempre solamente di uno zaino contenente una dotazione minima e di 1 euro al giorno a persona e in valuta locale, riprenderanno in tutta fretta il viaggio in direzione dell’antica città fortificata di Galle, ex colonia portoghese e traguardo di puntata.

