Pechino Express, che fine hanno fatto i vincitori delle scorse edizioni?

Con l'ottava edizione di Pechino Express ormai a pochi passi dalla sua conclusione è tempo di tirare le somme: il fortunato reality show condotto da Costantino Della Gherardesca va in onda dal 2012 ed ha incoronato un numero di vincitori sufficiente a farci salire un po' di curiosità sulle loro sorti.

Partiamo dal principio, ovvero dalla prima edizione condotta (prima e ultima volta) da Emanuele Filiberto: a laurearsi vincitori furono all'epoca Alessandro Sampaoli e Debora Villa: il primo ormai scomparso dai radar della TV (lavora ormai principalmente a teatro), la seconda impegnata invece in show come Cuochi e Fiamme, Zelig e Deal With It.

Vincitori della seconda edizione furono invece Massimiliano Rosolino e Marco Maddaloni: il primo conduce dall'anno scorso lo show Un Dolce da Maestro, Maddaloni invece ha messo in curriculum le partecipazioni a Detto Fatto e L'Isola dei Famosi. Passiamo allora a Stefano Corti e Alessandro Onnis, vincitori della terza edizione e di nuovo in coppia alla conduzione di Ridiculousness Italia su MTV.

La quarta edizione vide trionfare Antonio Andrea Pinna, ancora oggi alla guida de Le Perle di Pinna, e Roberto Bertolini, che ha proseguito nella sua carriera da personal trainer. Alessio Stigliano e Alessandro Tanace, trionfatori della quinta edizione, portano invece ancora oggi avanti il loro canale The Show su YouTube.

Valentina Pegorer, vincitrice della sesta edizione dello show, oggi fa coppia con il braccio destro di Achille Lauro, Boss Doms; con lei in coppia c'era Ema Stokholma, la cui carriera a Radio 2 procede ancora oggi a gonfie vele. La settima edizione si chiuse invece con la vittoria di Maria Teresa Ruta, che non è difficile trovare ancora oggi in TV come opinionista, e Patrizia Rossetti (un passato a Quelli Che... Il Calcio, non ha un ruolo fisso in TV da un paio d'anni).