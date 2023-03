Pedro Pascal, 5 film e serie da recuperare con la star di The Last of Us

Quanto ci manca Pedro Pascal? La conclusione della prima stagione di The Last of Us ha lasciato vari vuoti incolmabili dentro di noi, uno dei quali inevitabilmente riservato all'assenza dell'attore che, nei panni di Joel, ci ha conquistati sin dal primo momento. E se volessimo rivedere il nostro Pedro senza aspettare la seconda stagione dello show?

Nulla di più semplice: il buon Pedro Pascal ha fortunatamente preso parte a un bel po' di progetti nel corso degli anni, per cui c'è solo l'imbarazzo della scelta. Stavolta, però, eviteremo di consigliarvi le solite Game of Thrones, Narcos o The Mandalorian: siamo piuttosto sicuri che molti di voi si saranno già rivolti a successi di queste proporzioni!

Sul fronte piccolo schermo, ad esempio, ci viene in mente il primo episodio della quarta stagione di Buffy, nel quale ritroviamo l'attore di Joel nei panni di un vampiro! Sempre in ottica serie TV, vanno inoltre segnalati il primo episodio della terza stagione della splendida Homeland, con Pedro Pascal nel ruolo di David Portillo, e i sette episodi di The Mentalist in cui il nostro fa la sua comparsa nel ruolo di Marcus Pike.

Non solo TV, però: sul grande schermo non possiamo non consigliarvi Kingsman - Il Cerchio d'Oro, ma soprattutto quell'allucinata follia che risponde al nome de Il Talento di Mr. C, nel quale Pascal forma una coppia indimenticabile con un Nicolas Cage in splendida forma. E voi, siete già in pari con i nostri consigli? Fatecelo sapere nei commenti! Bella Ramsey, intanto, ha fatto un pronostico sull'uscita della seconda stagione di The Last of Us.