Pedro Pascal, i 5 migliori ruoli in TV aspettando il suo Joel in The Last of Us

Pedro Pascal ha recentemente entusiasmato il pubblico con la sua interpretazione di Din Djarin in The Mandalorian, ma era già uno dei più promettenti attori presenti a Hollywood.

Vediamo, quindi, insieme quali sono i 5 ruoli televisivi più memorabili interpretati da Pedro Pascal iniziando subito con Narcos, la serie drammatica e storica di Netflix che racconta le operazioni governative studiate per porre fine al regno del signore della droga colombiano Pablo Escobar e per abbattere il cartello di Cali, un potente gruppo di contrabbando di cocaina. Pascal ha un ruolo principale nella serie perché interpreta l'agente della DEA Javier Peña. Quest'ultimo, nella realtà, ha lavorato come consulente per la serie.

Continuiamo con Burn Notice - La caduta di Sam Axe dove Pascal appare come il colonnello Veracruz. Questo si tratta di uno spin-off della serie televisiva Burn Notice, che esamina la storia del popolare personaggio della serie Sam Axe prima della sua "caduta" e misteriosa scomparsa. Il film per la televisione ha ricevuto recensioni positive sia dalla critica che dai fan della serie per la sua storia, i personaggi e la regia.

Non possiamo, poi, non citare Game of Thrones, l'adattamento televisivo della HBO della popolare serie di libri de Le Cronache del ghiaccio e del fuoco, che vede Pascal apparire nella quarta stagione della serie come Oberyn Martell, un mercenario che cerca vendetta per la morte di sua sorella per mano del tempestoso cavaliere Gregor Clegane.

Importante anche la sua comparsa in Homeland, un thriller di spionaggio che racconta la storia dell'ufficiale della CIA di nome Carrie Mathison, che crede che un ex marine potrebbe lavorare per il nemico del paese. I critici hanno elogiato molto la serie, essendo stata elencata come uno dei migliori spettacoli durante le sue prime due stagioni. Homeland ha vinto premi ai Golden Globe e agli Emmy. Pascal è apparso in un solo episodio come David Portillo. Il suo personaggio faceva parte del Comitato ristretto del Senato. Sebbene sia apparso solo in un episodio, Pascal ha dato una performance convincente nel suo ruolo limitato.

Concludiamo con The Mentalist dove Pascal ha interpretato Marcus Pike come un ruolo ricorrente durante la sesta stagione dello show ed è apparso in sette episodi. Il suo personaggio era l'ex fidanzato di Teresa Lisbon. Ad un certo punto, si è fatto crescere baffi e barba per la serie, e da allora questo look è diventato un segno distintivo per l'attore.

Vi lasciamo anche un bonus: Pedro Pascal è apparso solo in un episodio come Eddie e sapete dove? In Buffy, l'ammazzavampiri ed è pure la prima persona con cui Buffy fa amicizia al college. Sfortunatamente, si trasforma in un vampiro e Buffy ha dovuto purtroppo ucciderlo. A quel tempo, Pascal era accreditato con il nome di Pedro Balmaceda.

Vi lasciamo a tutte le notizie che riguardano Pedro Pascal e Bella Ramsey che saranno Joel e Ellie nella serie tv di The Last of Us targata HBO.