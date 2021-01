Pedro Pascal, 5 serie TV da guardare se lo avete amato in The Mandalorian

Continueremo a parlare a lungo del finale della seconda stagione di The Mandalorian. Persino Rosario Dawson non riesce a smettere di discutere circa il finale di The Mandalorian 2, e il futuro della serie si prospetta davvero brillante. Fortunatamente, di questo futuro farà parte anche Pedro Pascal, che ha allontanato i rumors di una sua dipartita.

Abbiamo già visto come il finale di The Mandalorian 2 contenga un incredibile riferimento a Star Wars: Episodio IV - Una nuova speranza e, mentre abbiamo visto insieme le dichiarazioni di Pedro Pascal su quanto potrebbe durare ancora la serie TV The Mandalorian, è proprio dell'attore cileno naturalizzato statunitense che vogliamo parlarvi. Pascal, senza dubbio, non è un attore emergente, ma ha alle spalle diversi ruoli importanti, soprattutto per la televisione. L'avete amato nella serie TV nella quale lo vediamo nei panni di Mando? Noi vi consigliamo altri show nel quale potreste trovarlo.

Game of Thrones

Partiamo con la sua apparizione più conosciuta, oltre ovviamente a The Mandalorian. Nel corso della quarta stagione del popolarissimo fantasy drama targato HBO Il Trono di Spade, Pascal per ben sette episodi interpreta la parte di Oberyn Martell, anche conosciuto come la Vipera Rossa. Personaggio particolarmente amato dai fan per il proprio carattere affascinante, arrogante ma simpatico, Oberyn incontrerà un destino piuttosto nefasto, ma che non vi vogliamo spoilerare per chi dovesse ancora recuperare GOT. In ogni caso, si tratta di una delle interpretazioni migliori dell'attore, che gli è valsa una popolarità mondiale.

Narcos

Un altro ruolo particolarmente famoso nel quale abbiamo visto Pedro Pascal è quello di Javier Peña nella serie TV Narcos. L'agente della DEA è passato alla storia per essere stato tra i principali investigatori in grado di fermare molte delle azioni illecite del cartello colombiano di Medellin; l'interpretazione di Pascal è semplicemente memorabile.

The Mentalist

Si può dire che Pascal abbia davvero preso parte a molte delle serie più iconiche degli ultimi anni. Infatti, lo abbiamo visto anche per otto episodi tra la sesta e la settima stagione dello show The Mentalist, nei panni dell'agente dell'FBI Marcus Pike, che per qualche tempo rappresenterà l'interesse amoroso di Teresa Lisbon (Robin Tunney).

Graceland

Successi a non finire per Pedro Pascal, interprete per 10 episodi nella serie TV Graceland dell'ufficiale di controllo dell'FBI Juan Badillo, durante la prima stagione. Se avete visto la serie, conoscete il suo destino. Altrimenti, eviteremo anche in questo caso spoiler.

Red Widow

Sapevate che Pedro Pascal ed Erin Moriarty di The Boys hanno recitato "insieme" nella serie TV Red Widow? Mentre la bella attrice interpretava la parte di Natalie Walraven, Pascal ha prestato il suo volto a Jay Castillo. Non il migliore show nel quale abbiamo visto entrambi (non ce ne vogliano i fan di Red Widow), ma sicuramente sia per la Moriarty sia per Pascal prendere parte a una serie del genere ha aiutato la loro carriera, aumentandone la visibilità.

Mentre vi lasciamo alla nostra recensione dell'ultimo episodio della seconda stagione di The Mandalorian ora la palla passa a voi: quali sono a vostro avviso i migliori ruoli televisivi nei quali abbiamo visto Pedro Pascal di The Mandalorian? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento nello spazio a essi dedicato!