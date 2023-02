The Mandalorian, Pedro Pascal anticipa: 'Battaglie epiche nella terza stagione'

Pedro Pascal è stato ospite al The Tonight Show with Jimmy Fallon per parlare dell’adattamento, acclamato sia dalla critica che dal pubblico, di The Last of Us e della terza stagione di The Mandalorian, di prossima uscita.

Pascal ha impressionato tutti grazie allo straordinario lavoro che ha fatto nell’interpretare Joel nell’opera HBO e si è dimostrato reticente nel rilasciare troppe informazioni riguardo lo spin off di Star Wars: “Vi posso dire che ci saranno ancora più Mandaloriani. Un sacco. E una grande ed epica battaglia… al plurale? Forse?”

L’interprete di Din si è poi soffermato sul ruolo di Grogu (parlandone come fosse un attore in carne e ossa) e sulla segretezza dei progetti Disney+, scherzandoci sopra: “É molto bravo, sta ancora imparando e insegnando, sta proteggendo mentre viene protetto. Penso che se dicessi di più sarei sostituito. Non solo come il Mandaloriano, ma come essere umano. La loro tecnologia è così sofisticata che potrebbero semplicemente rimpiazzarmi con un Pedro Pascal differente”.

Ancora tanto mistero, dunque, nonostante le teorie sul nuovo villain di The Mandalorian 3. Quello che sappiamo è che torneranno sia Din che Grogu e, di certo, già questo basta per mantenere alto l’hype dei fan. Intanto la Disney ha presentato il calendario ufficiale delle uscite seriali del 2023.

La terza stagione di The Mandalorian uscirà sulla piattaforma di streaming il primo marzo 2023 e seguirà il viaggio di Din, entrato in possesso della spada oscura, verso Mandalore.