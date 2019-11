Pedro Pascal ha appena rivelato il nome del protagonista di The Mandalorian

Come risulta particolarmente evidente anche dalla colonna sonora di The Mandalorian, una delle più grandi influenze della serie sono stati i mitici spaghetti western di Sergio Leone. Anche il nome del protagonista dello show di Disney+ era rimasto avvolto nel mistero, finché una svista di Pedro Pascal non ha rivelato il suo nome.

Sembra quindi che il titolo di "Uomo senza nome" rimarrà prerogativa del carismatico personaggio interpretato da Clint Eastwood, mentre il mandaloriano è stato identificato in una intervista che trovate in calce alla notizia. Scopriamo così che l'identità del cacciatore di taglie è quella di Den Jarin, o Din Jarren, lo spelling ufficiale non è ancora stato rivelato. Adesso quindi conosciamo anche l'identità del protagonista che secondo le parole del suo interprete, è un misto di Yojimbo, incontrato nel film omonimo di Akira Kurosawa e del Clint Eastwood visto nella "Trilogia del Dollaro", con un pizzico di Pedro Pascal, che è riuscito ad caratterizzarlo unendo anche un po' della sua solita ironia e sfrontatezza.

Come avete potuto leggere nelle nostre prime impressioni di The Mandalorian, la nuova serie TV ambientata nell'universo di Star Wars ha tutte le carte in regola per diventare il primo grande successo del servizio streaming Disney+. Purtroppo i fan italiani di Guerre Stellari dovranno aspettare il prossimo 31 marzo 2020 prima di poter ammirare gli otto episodi di cui è composta la prima stagione.