Pedro Pascal è l'attore più impegnato al mondo? I suoi film e serie tv oltre Fantastici 4

Pedro Pascal è in trattativa per Reed Richards nel Marvel Universe. È sicuramente il volto più importante della televisione degli ultimi anni, ma quali sono i prossimi impegni dell’attore?

Quella di Pedro Pascal è sicuramente un’agenda fittissima, che lo vedrà protagonista e non in numerosi show televisivi e film al cinema. In seguito all’annuncio della ripresa della produzione della quarta stagione di The Mandalorian, è molto probabile che l’attore tornerà a far parte del cast della serie, forse nel 2024? Ma non solo, Pascal ha ufficialmente firmato anche per Il gladiatore 2, seguito del film cult realizzato da Ridley Scott che vedrà proprio quest’ultimo tornare dietro la macchina da presa. Se non dovesse bastare, come già abbiamo menzionato, l'artista è un forte candidato per entrare a far parte del Marvel Cinematic Universe nei panni di Reed Richards, sicuramente un ruolo che non può essere considerato di secondo piano, e che potrebbe impegnare l’attore non poco. Per concludere, come ben ricorderete, Pedro Pascal è interprete di Joel nella serie tv HBO The Last of Us, uno degli show di maggior successo degli ultimi anni. E proprio lo showrunner Craig Mazin aveva manifestato l’intenzione di riprendere la produzione subito dopo la fine degli scioperi SAG-AFTRA e WGA, ormai conclusi. Non è quindi da escludere che l’attore si ritrovi sul set di TLOU a cavallo tra 2024 e 2025, o addirittura prima.

Ma in caso di abbandono da parte della star, ecco 5 attori che potrebbero sostituire Pedro Pascal in The Mandalorian 4.