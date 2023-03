Pedro Pascal è un cameriere italiano che fa infuriare Sarah Sherman al SNL

Pedro Pascal al Saturday Night Live ha dimostrato le sue doti di intrattenitore eclettico e irriverente impersonando due personaggi italiani: il Super Mario di una falsa serie HBO e un cameriere di un ristorante tipico pronto a tutto per guadagnarsi le mance dei clienti.

Pedro Pascal è sempre più sulla cresta dell’onda con la terza stagione di The Mandalorian che sta impazzando su Disney+ e The Last of Us che continua ad inanellare record su record.

In un siparietto ambientato all’interno di un ristorante italiano i camerieri Pedro Pascal e Marcello Hernandez si ritrovano a servire un tavolo composto di sole donne e a elogiare la bellezza di tutte le ragazze a parte una, quella interpretata da Sarah Sherman: la Sherman, per Pascal è intelligente e divertente, mentre le sue amiche vengono riempite di complimenti sul proprio aspetto in un crescendo che innervosisce l’avventrice. Quando all’umiliazione si aggiungono anche i commenti e le attenzioni speciali del cuoco la situazione diventa ancora più complessa e imbarazzante, fino all’abbandono della sala della donna e al gran finale.

Il comportamento dei camerieri viene spiegato come parte di una strategia utile a ricevere più mance dalle ragazze quasi venerate a dispetto dell’amica e in questo modo fatte sentire importanti.

Parte fondamentale dell’interpretazione dei due camerieri e del cuoco è il marcato accento utilizzato per rendere l’idea di essere di origini italiane, sviluppato alla perfezione dal trio comico mentre la Sherman è bravissima nel ruolo della ragazza poco sicura di se stessa e che mano a mano si vada avanti diventa sempre più indignata.



L’ennesima dimostrazione, dunque, della bravura di Pascal e del fatto che la comicità che si basi sugli stereotipi possa essere ancora divertente e apprezzata, quando fatta a modo e se guardata con la giusta dose di ironia e autoironia da parte di tutti.



Potete trovare il video completo in calce all’articolo, mentre vi rimandiamo a un'altra news inerente l’altro Sketch di Pedro Pascal in cui l’attore impersona Super Mario.