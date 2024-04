Pedro Pascal compie 49 anni: 'Sono il cliché dell'attore che ha dovuto lottare'

Pedro Pascal è ormai uno degli attori più in vista di Hollywood: la star di The Last of Us è praticamente ovunque negli ultimi tempi, e a noi la cosa non dispiace per niente! L'ex-Oberyn Martell di Game of Thrones, però, ha dovuto faticare non poco per arrivare dove si trova oggi, come lui stesso non manca di sottolineare.

Pascal, che oggi compie 49 anni e che recentemente ha concluso le riprese di The Last of Us 2, ha infatti più volte ammesso di sentirsi parte integrante di uno stereotipo piuttosto diffuso nel mondo del cinema: quello dell'attore con alle spalle una storia difficile.

"Io ho il cliché del background dell'attore che ha dovuto lottare. Facevo il cameriere a New York, subito dopo il diploma mi trasferii a Los Angeles per cercare qualche lavoro, ma non funzionò. Volevo farmi le ossa nel teatro, così decisi di tornare a New York. Per il mio viaggio ho scelto la strada più lunga, ma volevo davvero riuscire ad eccellere a teatro" sono state le sue parole.

Una scelta che gli avrà causato non poche difficoltà, ma che ha portato l'attore visto recentemente ne Il Talento di Mr. C a diventare una delle star più amate della sua generazione: per Pedro Pascal, dopo la faticosa scalata, è finalmente tempo di godersi il panorama.

