Pedro Pascal: cosa sta facendo il protagonista di The Mandalorian in quarantena?

Pedro Pascal, conosciuto soprattutto per aver interpretato il principe Oberyn Martell in Game of Thrones, l'ispettore Peña in Narcos e il Mandaloriano nella serie Disney+ omonima, The Mandalorian, sta affrontando la quarantena in modo proattivo.

Già lo scorso 16 marzo, l'attore ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un'immagine con cui invitava i suoi fan a rimanere a casa. Ad accompagnarla, il messaggio: "Quelli che possono, rimangano a casa. Siamo in questa situazione insieme. Grazie".

Il 24 marzo ha invece postato sul social network un'immagine con cui promuoveva l'associazione non-profit World Central Kitchen, impegnata a fornire pasti alle persone bisognose in seguito alle catastrofi naturali. In questo periodo di pandemia da nuovo coronavirus, l'organizzazione ha supportato numerose comunità in difficoltà.

Una serie di foto sono state pubblicate da Pedro Pascal per augurare un buon compleanno ad amici e familiari, ma sicuramente più interessante è lo scatto messo in rete il 12 maggio: l'attore ha mostrato lo screenshot di una videoconferenza a cui partecipano altri volti noti del piccolo e grande schermo, come Alison Brie, Yvette Nicole Brown e Joel McHale. Tutto questo per anticipare la reunion di Community in programma per il 18 maggio, a cui Pedro Pascal prenderà parte.

Pascal tornerà nel ruolo di protagonista nella seconda stagione della serie Star Wars di Disney+ (ecco 10 curiosità su The Mandalorian 2). A proposito dei nuovi episodi, è di recente emerso in rete un fantastico poster fan-made di The Mandalorian 2, lo avete visto?