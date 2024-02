Pedro Pascal: 'Game of Thrones mi ha cambiato la vita, non avrei fatto The Last of Us'

Pedro Pascal "rubò" il ruolo di Oberyn Martell: fu galeotta questa piccola furbizia che aprì le porte all'attore, cambiandogli per sempre la vita.

A differenza di molte star di Hollywood, infatti, l'ascesa di Pascal iniziò piuttosto "tardi", alla vigilia dei quarant'anni: prima di The Game of Thrones l'attore aveva avuto piccolo ruoli in alcune serie televisive tra cui Buffy ma senza particolare successo. Solo con il ruolo dell'affascinante principe della casata Martell, Pascal ha avuto modo di mostrare tutto il suo potenziale: "Il ruolo che mi ha cambiato la vita è stato in Game of Thrones - ha detto Pedro Pascal a Vanity Fair - Darò sempre credito ai suoi creatori per aver dato una possibilità a qualcuno che non aveva altro che un curriculum pieno di titoli teatrali sconosciuti e solo alcuni episodi televisivi. Tutt'ora sono ancora stupito dall’opportunità che mi è stata offerta da David Benioff, Dan Weiss e Carolyn Strauss. Senza Il Trono di Spade non avrei avuto Narcos, The Mandalorian o The Last of Us".

Game of Thrones ha aperto le porte a Pedro Pascal: il 2015, l'anno dopo, l'attore ha interpretato l'agente della Dea Javier F. Peña fino ad affermarsi in The Mandalorian dove Pascal veste i panni dell'iconico Din Djarin. Adesso i piani di Pascal includono anche la serie di successo HBO The Last of Us dove l'attore ha mostrato un lato più disilluso: ma quando uscirà The Last of Us 2?