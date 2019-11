Pedro Pascal era geloso del casco dell'Armaiola sul set di The Mandalorian

Quando uscì il primo reveal ufficiale del look del protagonista di Star Wars: The Mandalorian, tutti si dissero soddisfatti dell'aspetto del mandaloriano e della sua armatura, eppure l'interprete del personaggio, Pedro Pascal, durante le riprese è stato in particolar modo geloso del casco di un suo co-protagonista.

Stiamo parlando per l'esattezza di Emily Swallow, che nella serie creata da Jon Favreu per Disney+ veste i panni mandaloriani dell'Armaiola (o Forgiatrice), dove si recano tutti gli appartenenti alla razza per creare nuovi pezzi d'armatura o nuove e fantascientifiche armi. Parlando con Vanity Fair, proprio la Swallow ha rivelato come Pascal fosse letteralmente incantato dal suo casco, che ha la tipica visiera a T sei mandaloriani ma anche delle piccole corna che spuntano su parte della superficie dell'oggetto.



L'attrice ha così spiegato: "Adoro che ci siano questi piccoli cambiamenti che hanno però un così grande impatto. Ricordo ancora che quando Pedro vide la mia maschera disse 'aspetta un secondo: com'è che hai un aspetto molto più bello del mio?'". Poi ha parlato del suo personaggio: "Abbiamo tentato di donargli un tono quasi regale, perché ha una certa leadership sugli altri mandaloriani. Devo poi dire di amare il suo look, quella spalletta con la pelliccia, circondata poi dal fuoco della fornace alle sua spalle".



The Mandalorian tornerà con il quarto episodio il prossimo 29 novembre. Vi lasciamo alla recensione del terzo episodio di The Mandalorian e alle sinossi degli episodi 4,5 e 6 della serie Disney+.