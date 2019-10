Pedro Pascal e Gina Carano promettono che Mandalorian sarà fedele all'anima di Star Wars

Dopo il nuovo ed entusiasmante full trailer ufficiale di Star Wars: The Mandalorian, prima serie live-action del franchise sviluppata da Jon Favreau e prodotta prodotta da Disney+, TV Guide ha avuto modo di intervistare i protagonisti dello show, che sono Pedro Pascal, Gina Carano (Cara Dune) e Carl Weathers (Greef Carga).

Parlando allora della serie, Weathers ha esordito: "Abbiamo a guidarci Jon Favreau e Dave Filoni, che conosco questo mondo incredibilmente bene e sanno come muoversi alla perfezione". Il suo personaggio è il capo di una corporazione di cacciatori che assume il Mandaloriano di Pascal per un importante lavoro. Continua: "L'obiettivo è davvero quello di restare coerenti con la tradizione di Star Wars, il suo mondo, quella precisa mitologia. Jon e Dave sono sempre rimasti sul set, indicandoci come dovevamo muoverci anche quando non stavano dirigendo".



La Carano ha invece dichiarato: "Mi sono fidata molto delle persone che la Disney ha assunto, di ogni regista scelto". Lei interpreta un ex-soldatessa scelta: "Ognuno di loro si è occupato della storia prendendosi cura dei personaggi e con la volontà di restare il più fedelmente connessi con l'Universo di Star Wars". Wathers prende nuovamente la parola: "È come avere un team, onestamente, con standard di platino. Non d'oro, di platino".



In buona sostanza: siamo in buone mani. Star Wars: The Mandalorian uscirà a cadenza settimanale su Disney+ a partire dal prossimo 12 novembre in America. In Italia il servizio dovrebbe arrivare nei primi mesi del 2020.