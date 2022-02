Pedro Pascal: 'Indossare l'elmo in The Mandalorian è indescrivibile'

Pedro Pascal è tornato a parlare del suo ruolo in The Mandalorian e, nello specifico, delle sensazioni che prova ogni volta che indossa l'iconico elmo di Mando. Secondo nuovi rumor, The Mandalorian 3 debutterà entro Natale e i fan non vedono l'ora di vedere le nuove avventure del mandaloriano.

Per fortuna di molti, questa attesa è stata in parte smorzata con la serie da poco conclusa The Book Of Boba Fett, che ha visto Mando rubare la scena al caro Boba negli ultimi episodi dello show. Le foto dietro le quinte hanno tuttavia mostrato che è stata la controfigura Brendan Wayne a vestire i panni di Din Djarin, mentre Pedro Pascal ha solo prestato la voce al personaggio.

Ciò non toglie che Pascal ha indossato molte volte l'elmo di Mando, e se per molti questo potrebbe essere un peso, lui non lo vede come tale. Durante una recente intervista alla rivista tedesca Neelix, è stato chiesto a Pascal se il casco fosse in qualche modo limitativo, e lui ha risposto così:

"No, per niente. Onestamente, il momento in cui indosso l'elmo del Mandaloriano è indescrivibile. Si indossa come un guanto, come se fosse, insieme all'armatura, una parte di me. Non è un problema per me indossarlo e raramente mi limita. Solo le mie espressioni facciali ne risentono a volte".

In linea con la tradizione mandaloriana, Din deve sempre indossare il suo elmo in presenza di altri. Questo fa parte dell'identità del personaggio, ed è bello sentire come Pascal si trovi a suo agio ogni volta che deve calarsi nei panni dell'amato cacciatore di taglie. The Mandalorian 3 avrà molte facce nuove e noi non vediamo l'ora di rivedere Mando in altre avventure.