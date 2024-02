Pedro Pascal miglior attore ai SAG: 'Non me lo aspettavo, sono un po' ubriaco'

The Last of Us è stato tra i vincitori dei SAG Awards 2024, e a sorpresa Pedro Pascal si è ritrovato sul palco per il discorso di ringraziamento dopo aver vinto il premio come migliore attore.

Considerato che le star di Succession Kieran Culkin e Sarah Snook avevano vinto tutti i premi precedenti in questa stagione dei premi, portando a casa i trofei come miglior attore e migliore attrice vinto in una serie drammatica ai Golden Globe, ai Critics Choice Awards e agli Emmy, nell'arco di appena 10 giorni lo scorso gennaio, evidentemente Pedro Pascal non si aspettava di vincere il SAG come migliore attore per The Last of Us, e per questo probabilmente si è lasciato andare più del dovuto durante la serata con i calici di champagne.

E infatti quando al momento della categoria del miglior attore a sorpresa è stato fatto il suo nome, la star è salita sul palco con un po' di reticenza: "Dev'esserci un errore!" ha detto davanti alla folla mentre ritirava il premio. "Questo premio è sbagliato per tante ragioni diverse: prima di tutto, sono un po' ubriaco. Pensavo che stasera sarei venuto qui solo per ubriacarmi! Oh Dio, mi sto rendendo ridicolo ma grazie mille per questo premio! Faccio parte del sindacato degli attori dal 1999, quindi questo è un incredibile onore. Agli altri candidati, vi ringrazio tutti: non ricordo nessuno dei vostri nomi in questo momento ma vi ringrazio molto!".

Prosegue dunque il felicissimo momento di Pedro Pascal, che dopo essere stato annunciato come Mr Fantastic nel cast di The Fantastic 4 dei Marvel Studios in questi giorni si trova sul set di The Last of Us 2 per le riprese dei nuovi episodi della serie HBO.