Pedro Pascal era in miseria prima di Buffy: 'Avevo 7 dollari sul conto'

Pedro Pascal è senza dubbio uno dei nomi più caldi dell’industria cinematografica, protagonista di prodotti importantissimi tanto sul piccolo schermo quanto in sala. L’attore ha però voluto ricordare i momenti più difficili dell’inizio della sua carriera, quando, prima di un ruolo in Buffy, faceva seriamente fatica ad andare avanti economicamente.

Dopo esserci chiesti che fine abbia fatto la serie animata dedicata a Buffy L'Ammazzavampiri, torniamo a parlare dell’apprezzatissimo show per riportare le parole del protagonista di The Mandalorian a proposito dell’importanza che un piccola parte nell’opera abbia avuto per lui.

Intervistato da Entertainment Tonight, l’attore cileno ha raccontato: “Il mio entry level è durato circa 15 anni. Stiamo parlando della possibilità di poter vedere un medico, di ammalarsi, di subire un intervento chirurgico e di pagare l’affitto. Avevo meno di 7 dollari sul mio conto in banca e una parte del mio compenso per Buffy L’Ammazzavampiri è arrivata salvando la situazione e divenendo letteralmente la ragione per cui sono riuscito a rimanere a Hollywood e a non mollare”.

Quindi l’attore ha affermato di ricordare tutto di quella sua esperienza televisiva: “Ricordo assolutamente tutto. Per esempio che Sarah Michelle Gellar avesse del gelato nella sua roulotte e me ne ha dato un po’. È tornata nella sua roulotte, mi ha preso un po’ di gelato e l’ha condiviso”.

Sicuramente un momento lontano nel tempo e che dipinge una situazione completamente diversa da quella attuale in cui Pascal si aggiudica premi inanellando successi di pubblico e di critica uno dopo l’altro.

In attesa di poter vedere l’attore nel nuovo adattamento Marvel che lo vedrà protagonista, vi lasciamo alle nuove fan art che immaginano due dei personaggi principali di Fantastici Quattro.

