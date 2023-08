Pedro Pascal, una mostra di fan in suo onore: la star di The Last of Us appare a sorpresa

Pedro Pascal ha il cuore d'oro: tra gli attori più amati del momento, la star di The Mandalorian e The Last of Us ha saputo conquistare il pubblico grazie alla sua dolcezza, mostrandosi sempre alla mano e disponibile per i suoi fan tanto da visitare una mostra "a tema Pedro Pascal" organizzata interamente da una sua fan a Margate, nel Kent.

L'attore, a sorpresa, si è recato a visitare "ADHD Hyper Fixation and why it looks like I love Pedro Pascal" sviluppata dalla 45enne Heidi Gentle Burrell che ha catturato con la sua arte ogni sfumatura del popolare attore. Purtroppo, proprio quel giorno la Rhodes Gallery era chiusa e Pascal, in compagnia di un amico, non ha potuto visitare la "sua" mostra. Ma con l'animo entusiasta che lo caratterizza, l'attore cileno ha scattato un selfie fuori dalla gallerie per catturare quel momento e mostrare a tutto il fandom il suo attaccamento ai fan!

Pedro Pascal è il volto di Joel in The Last of Us, fortunatissima serie targata HBO ispirata all'omonimo videogames di successo che si incammina verso una seconda stagione: Pascal ha dichiarato di sentire già la pressione per The Last of Us 2 considerato tra i suoi ruoli di maggior successo tanto da conquistare una nomination agli Emmy 2023 per il ruolo di Joel.

Tra i prossimi progetti dell'attore figura Weapons, il nuovo film dal regista di Barbarian Zach Cregger.