Pedro Pascal, non solo The Last of Us: quante volte è stato in viaggio con un bambino?

Protagonista insieme a Bella Ramsey della serie televisiva del momento, ovvero The Last of Us, Pedro Pascal tornerà presto a vestire i panni di Din Djarin nell'imminente terza stagione di The Mandalorian.

In entrambi gli show, così come nel meno conosciuto film indipendente "Prospect", l'attore cileno ha ricoperto una parte ben precisa, quella dell'uomo burbero che deve intraprendere un viaggio in compagnia di un bambino. Approfondiamo insieme queste tre opere che in comune hanno proprio il ruolo di Pascal.

Scritto e diretto da Zeek Earl e Chris Caldwell, Prospect è un sci-fi del 2018 che vede protagonisti Pedro Pascal, Sophie Thatcher e Jay Duplass. Il personaggio di Pascal, Ezra, è un minatore su un pianeta alieno che presto si troverà a dover collaborare con la giovane Cee. La loro relazione è uno dei punti di forza della pellicola.

Nel 2019 Pascal entra invece a far parte dell'universo di Star Wars con The Mandalorian, nei panni di un solitario cacciatore di taglie. Il suo partner è l'amatissimo Grogu (Baby Yoda), un giovane alieno che dimostra di avere un enorme potenziale nell'uso della Forza. I due torneranno presto per la terza stagione dello show, disponibile da 1 Marzo su Disney+.

Il 2023 è invece l'anno di The Last of Us, la nuovissima serie di successo HBO basata sul celebre videogioco. Pascal interpreta Joel, un uomo tormentato dai traumi del suo passato che ha il compito di contrabbandare la giovane Ellie fuori da una zona di quarantena attraverso gli Stati Uniti.

Per salutarvi, vi lasciamo con la nostra recensione di The Last of Us 1x06.