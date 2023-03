Pedro Pascal nostalgico per la partecipazione in Buffy l'ammazzavampiri: 'Ricordo tutto'

In molti conoscono Pedro Pascal per i suoi ruoli ne Il Trono di Spade, The Mandalorian e The Last of Us, ma in pochi sanno che l'attore ha partecipato anche a Buffy l'ammazzavampiri, la celebre serie televisiva horror-action andata in onda dal 1997 al 2003.

Durante la premiere della terza stagione del mandaloriano e di Grogu, quando Pascal ha assistito alla foto vintage di se stesso nell'episodio "The Freshmen" ("La matricola" in lingua originale), andata in onda il 5 ottobre 1999 negli USA e il 29 marzo 2001 in Italia, non è riuscito a nascondere tutta la nostalgia per quel periodo della sua carriera. La star Sarah Michelle Gellar (l'interprete di Buffy SUmmers) ha condiviso su Instagram una foto in compagnia del 47enne di origini cilene, aggiungendo la seguente descrizione: "Quando #Mamma ha incontrato #Papà".

Alla domanda se ricordasse quel momento, la risposta dell'attore è stata chiara: "Assolutamente tutto". Ha inoltre aggiunto: "Ricordo che [Sarah Michelle Gellar] aveva del gelato nella sua roulette, così me ne ha dato un po'. Perciò è tornata nella sua roulotte, ne ha preso un po' e l'ha condiviso con il sottoscritto – si trattava di riprese notturne, ce ne stavamo per tutto il tempo immersi nel buio all'interno del campus dell'UCLA: Il set del college non esisteva ancora".

Inoltre, dopo che il suo personaggio (Edward) è stato morso e infine ucciso da Buffy, Pascal ha dovuto indossare una maschera da vampiro. "Ho dovuto pranzare con la maschera da vampiro addosso, con quella terribile faccia in bella vista" ha dichiarato. "Ma [Sarah Michelle Gellar] è stata davvero gentile. Mi ha insegnato come usare un sacchetto di sabbia per colpire nel segno. Era davvero la migliore." Insomma, la premiere dell'evento è stata una vera esperienza per l'attore. Al riguardo, una domanda sorge spontanea: The Mandalorian 3x01 ha ripagato la lunga attesa?

La serializzazione dell'originale Buffy l'ammazzavampiri è terminata nel lontano 2003, per un totale di 7 stagioni e 144 episodi. Se leggendo l'articolo è salita anche a voi la nostalgia per la storia di Xander Harris, Willow Rosenberg, Cordelia Chase e tutti gli altri personaggi, ecco spiegato perché riscoprire la serie cult Buffy l'ammazzavampiri di Joss Whedon.