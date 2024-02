Pedro Pascal poteva essere in Daredevil, ma scelse un'altra famosa serie Netflix

Se la Daredevil di Netflix viene ricordata ancora oggi con tanto affetto è anche e soprattutto grazie a un cast davvero eccezionale, a partire dal protagonista Charlie Cox e dal villain Vincent D'Onofrio: e se a nomi del genere avessimo aggiunto anche quello di un Pedro Pascal in rampa di lancio verso una carriera luminosissima?

Già, perché nella serie recentemente dichiarata canonica per il Marvel Cinematic Universe avremmo potuto vedere proprio la futura star di The Last of Us in un ruolo non meglio precisato... Se solo Netflix non avesse deciso di far concorrenza a sé stessa offrendogli anche un'altra serie difficile da rifiutare!

"Feci il provino per Narcos, ma non ebbi la parte, la diedero a un altro. Poi però quella persona venne meno, ma a quel punto la quarta stagione di Game of Thrones era già in onda e io stavo facendo il provino per Daredevil. [...] Era per qualche personaggio secondario, tipo Personaggio Secondario n.6. Un avvocato, non ricordo il nome... Comunque feci il provino, ma poi mi fu offerto anche il ruolo in Narcos. Era tipo Netflix contro Netflix" sono state le parole dell'attore. Resta, ovviamente, la curiosità di scoprire il ruolo in cui il buon Pedro avrebbe potuto fare il suo esordio nell'universo Marvel: avete qualche idea al riguardo? Scrivetecelo nei commenti!