Pedro Pascal si prende la rivincita su Kieran Culkin: lo scherzo agli Emmy

Pedro Pascal si è vendicato. La star di The Mandalorian e The Last of Us si è presentata sul red carpet e sul palco degli Emmy Award con un tutore al braccio abbinato al proprio look scuro per l'evento glamour dell'anno nel settore televisivo americano. Dopo la battuta di Kieran Culkin, Pascal non si è fatto sfuggire l'occasione.

Prima di annunciare i nominati per il miglior attore non protagonista in una serie drammatica, nella serata caratterizzata anche dal ricordo di Matthew Perry, l'attore ha scherzato, parlando prima di se stesso e del suo particolare look 'fasciato'.

"Un sacco di persone mi hanno chiesto del mio braccio. In realtà è la mia spalla e penso che stasera sia il momento perfetto per dire a tutti che Kieran Culkin mi ha picchiato selvaggiamente" ha scherzato Pascal davanti alla platea divertita.

La telecamera ha rapidamente inquadrato la star di Succession che ha reagito con un'espressione dapprima impassibile prima di scoppiare in una fragorosa risata insieme al pubblico. Kieran Culkin ai Golden Globe aveva gentilmente invitato il suo 'rivale' di categoria appena battuto di 'andare a farsi fo***re'.

"Questo è un bel momento per me, grazie a Succession sono stato qui un paio di volte" aveva dichiarato l'interprete di Roman Roy nella celebrata serie televisiva targata HBO.

Scoprite tutti i vincitori degli Emmy Award 2024, annunciati ieri sera nel corso della cerimonia californiana, come di consueto, ricca di star.