Pedro Pascal è pronto ad entrare in azione nel primo trailer italiano di The Mandalorian

Mentre si parla già della data di uscita di The Mandalorian 2, i fan italiani possono vedere il primo trailer doppiato della serie TV con protagonista Pedro Pascal, dopo un'attesa di quasi cinque mesi.

Il filmato è presente in calce alla notizia, condiviso dall'account ufficiale di YouTube di Star Wars, e permette agli appassionati più pazienti di ammirare l'opera prodotta da Jon Favreau e diretta da Dave Filoni, insieme a Taika Waititi, Bryce Dallas Howard e altri.

Ambientata dopo la trilogia originale ideata da Geroge Lucas, la serie seguirà le gesta del Mandaloriano, un cacciatore di taglie che dovrà svolgere una missione importantissima, affidatagli da un misterioso personaggio interpretato dal celebre regista Werner Herzog. Nel corso delle otto puntate che compongono la prima stagione faremo così la conoscenza di nuovi pianeti, signori del crimine ed ex ufficiali imperiali, scoprendo così quali sono state le conseguenze immediate della vittoria della Ribellione guidata da Leia, Han e Luke.

Non sappiamo ancora se le puntate di The Mandalorian usciranno a cadenza settimanale, come successo in territorio americano, oppure se saranno disponibili subito per la visione, comunque gli appassionati di Guerre Stellari potranno vedere i primi capitoli della storia del Mandaloriano a partire dal prossimo 24 marzo, data in cui sarà disponibile l'abbonamento streaming Disney+ anche in Italia.