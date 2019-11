Pedro Pascal pubblica delle fan art di The Mandalorian con Baby Yoda per il Ringraziamento

Pedro Pascal interpreta il mandaloriano nella serie tv live action di Star Wars, The Mandalorian, e pare che anche lui sia fatto contagiare dalla Baby Yoda-mania, con il piccolo personaggio dello show che da giorni compare sui social, attraverso meme divertenti e gif di ogni tipo. Ora l'attore ha pubblicato su Instagram alcune fan art.

Le illustrazioni mostrano il mandaloriano e Baby Yoda e l'attore le ha pubblicate proprio per il Giorno del Ringraziamento, ringraziando l'autrice.

Attualmente i fan stanno aspettando per saperne di più sul personaggio di Baby Yoda. Sia gli spettatori americani che hanno potuto vedere già i primi episodi di The Mandalorian e ovviamente sia quelli italiani che ancora non hanno potuto assistere allo show, visto che Disney+ non è stata ancora lanciata sul merca nostrano.



"Devi vedere lo show per capire quanto è carino questo Baby Yoda" ha spiegato Carl Weathers "Anche per capire se si tratta davvero di un Baby Yoda".

The Mandalorian vede un mercenario mandaloriano che cerca di sopravvivere ai confini estremi della galassia. Nel cast anche Gina Carano, Giancarlo Esposito e Nick Nolte. Con loro anche il regista Werner Herzog e Taika Waititi che interpreta vocalmente IG-11. Nel futuro ci sarà uno spin-off su Obi Wan-Kenobi e un prequel di Rogue One.

Tanta carne al fuoco per il futuro del franchise, creato nel 1977 da George Lucas.