Pedro Pascal ha quasi recitato in The Vampire Diaries: ecco chi voleva interpretare!

Pedro Pascal non è riuscito ad ottenere un ruolo in The Vampire Diaries, la fortunata serie fantasy drama andata in onda su The CW per otto stagioni dal 2009. A rivelarlo è la co-creatrice e produttrice esecutiva Julie Plec in una recente intervista rilasciata ad Entertainment Weekly.

Nello specifico l'attore ha svolto un provino per la parte di Marcel, personaggio che poi sarebbe apparso anche nello spin-off The Originals, ma a quanto pare anche più undici anni fa l'attore è stato ritenuto troppo vecchio per il ruolo andato a Charles Michael Davis. E tutto questo nonostante la Plec fosse rimasta particolarmente colpita dal modo di recitare della star di The Mandalorian.

"Una delle altre persone che hanno letto al fianco di Charles per quella parte era Pedro Pascal, che io adoravo" ha spiegato la Plec durante il podcast. "Ero ossessionato da lui. Ma era semplicemente troppo vecchio, no? Quindi, mentre tutti gli altri erano entusiasti di Charles Michael Davis - e ovviamente lo amavo anch'io e sono contento di averlo scelto - io ero in piena modalità fangirl per Pedro Pascal e lo adoravo davvero. Ma Charles è il migliore, aveva la spavalderia che serviva."

A proposito di serie TV, vi ricordiamo che dopo il successo ottenuto con Game of Thrones, Narcos e The Mandalorian, Pascal è stato scelto per interpretare Joel nella serie HBO di The Last of Us.