Pedro Pascal, Rosario Dawson e Lily Collins tra i protagonisti del nuovo show di Apple TV+

La nuova serie tv di Apple TV+, Calls, può vantare un ingegnoso concept e un cast davvero stellare, grazie a dei grandi nomi del cinema e della televisione, come quelli di Pedro Pascal, Rosario Dawson e Lily Collins tra i tanti.

Le star di The Mandalorian Pedro Pascal e Rosario Dawson, l'attore di Jumanji Nick Jonas, la protagonista di Emily in Paris Lily Collins, e gli attori del MCU Aaron Taylor-Johnson e Karen Gillan sono solo alcune delle star che presteranno la propria voce al nuovo show di Apple TV+, Calls.

Nel cast della serie che debutterà in diversi paesi il 19 marzo sulla piattaforma streaming, troviamo infatti anche Aubrey Plaza, Judy Greer, Paul Walter Hauser, Nicholas Braun, Clancy Brown, Mark Duplass, Danny Huston, Riley Keough, Joey King, Stephen Lang Jaeden Martell, Jennifer Tilly, Paola Nuñez, Edi Patterson, Danny Pudi e Ben Schwartz.

Come recita la sinossi ufficiale fornita da Apple TV+ "Basata sulla serie francese dallo stesso nome, Calls è un'esperienza innovativa e totalmente immersiva che utilizza in maniera magistrale solo messaggi audio e minimi effetti visivi per raccontare delle tanto agghiaccianti quanto accattivanti storie. 9 episodi da 12 minuti l'uno sono raccontati attraverso una serie di telefonate che fanno uso di una brillante scrittura, di talentuosi attori e di coinvolgenti effetti grafici per aiutare nella trascrizione delle drammatiche conversazioni sullo schermo. Questi scenari così verosimili trasporteranno il pubblico in situazioni familiari che diverranno presto surreali attraverso momenti da brivido. Calls dimostra che il terrore risiede nell'interpretazione di ciò che non si può vedere sullo schermo, e sui percorsi più inquietanti che la propria immaginazione può intraprendere".

In testa alla notizia potete ammirare il trailer di Calls.