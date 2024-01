Pedro Pascal 'rubò' il ruolo di Oberyn Martell all'attore a cui faceva da mentore!

Pedro Pascal deve certamente gran parte della sua fortuna come attore al ruolo in Game of Thrones che lo ha fatto conoscere al grande pubblico. In un’intervista, l’attore ha specificato di aver avuto il ruolo mentre si stava dedicando a lavorare sull’audizione per la stessa parte di un giovane attore cui stava facendo da mentore.

In un’intervista datata 2016, il protagonista di The Last of Us ha raccontato a Seth Meyers di aver deciso di registrare un provino mentre stava aiutando un suo studente a lavorare per ottenere la parte.

Queste le parole dell’attore: “Sono stato un mentore per un laureato della USC. Un attore. Per la sua prima audizione su nastro vuole il mio aiuto, e si tratta di diciassette pagine per un nuovo ruolo in Game of Thrones. Lui è un ragazzo di venticinque anni, molto, molto talentuoso e di bell’aspetto. Non aveva mai visto la serie, mentre io ero un grande fan”.

Quindi Pascal spiega come si renda conto del fatto che il personaggio sembrasse fatto apposta per lui: “Sulla trentina. Promiscuo. Ha tipo otto figlie. È pericoloso. Mi sono detto, è perfetto… per me!”.

Quindi l’artista ricorda di aver aiutato il suo allievo nell’audizione, di aver scritto al suo manager e di aver girato a sua volta un video per provare a partecipare al casting.

Una scelta che deve aver fatto sentire in colpa l’attore cileno ma che certamente non può e non deve rimpiangere, soprattutto con il senno del poi.

