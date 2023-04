Pedro Pascal, Sarah Paulson ricorda: 'Gli davo soldi per poter mangiare'

Il Pedro Pascal che conosciamo oggi è probabilmente uno degli attori più amati di Hollywood: The Last of Us e The Mandalorian hanno sancito la definitiva consacrazione dell'ex-star di Narcos e Game of Thrones, che proprio come tanti suoi colleghi ha però dovuto attraversare periodi tutt'altro che felici prima di godersi il successo.

Mentre in giro si parla di scontri tra Pedro Pascal e Disney, a ricordare quei tempi duri ci pensa dunque Sarah Paulson, legata da anni da una solida amicizia con l'attore de Il Talento di Mr. C: "Lui stesso ne ha parlato pubblicamente, tempo fa gli passavo il salario giornaliero di un lavoro in cui ero impegnata perché avesse i soldi per mangiare" sono state le parole dell'attrice.

Paulson ha poi proseguito parlando dell'enorme stima che nutre per il suo amico e collega: "Sono pronta a vederlo raccogliere l'eredità di quei ragazzi delle commedie romantiche del passato, come Bruce Willis, Mel Gibson e tutta quella gente. Lui può essere tutto ciò. Facciamo un remake di Die Hard con Pedro! Rifacciamo tutti i film di Arma Letale con Pedro!".

Cosa ne dite? Vi piacerebbe rivedere i grandi cult del cinema action rifatti con Pedro Pascal in luogo di Gibson e soci? Diteci la vostra nei commenti! Tornando all'universo di Star Wars, intanto, pare che sarà un film a chiudere l'epopea di The Mandalorian.