Pedro Pascal: la star di The Last of Us è spaziale sulla cover di Esquire

Pedro Pascal è una delle star più in ascesa dell’intero panorama Hollywoodiano e grazie al suo carisma innato e a una consapevolezza sempre crescente sembra poter rappresentare una delle pietre portanti della prossima generazione di attori. In un’intervista fotografica per Esquire la star di The Last of Us si mostra in tutto il suo fascino.

Sarah Paulson ha recentemente speso parole al miele nei riguardi di Pedro Pascal ricordando al contempo i tempi in cui doveva aiutarlo a sbarcare il lunario prima dell’improvviso successo decretato da Narcos e continuato in un’ascesa che pare ancora non culminata e che ne fanno uno degli attori più in voga del momento.

A ribadire l’esposizione dell’attore e del personaggio ci pensa la rivista di moda e lifestyle Esquire che dedica la copertina del nuovo numero all’attore cileno protagonista di una lunga intervista corredata da un set di fotografie dal carattere deciso e che si confanno allo stile dell’attore di The Mandalorian.

Nell’articolo a firma Dave Holmes, Pascal viene chiamato a parlare del rapporto con sua madre, del suo stile di vita in qualche modo alternativo, dei suoi lavori passati e dei progetti per il futuro, il tutto incorniciato da foto e video che raccontano “Il pericolosamente affascinante Pedro Pascal” nel pieno del suo prime come attore di successo.

Pedro Pascal pronto a dominare la prossima edizione dei Grammy grazie a un'annata particolarmente impegnativa e piena di successi e sempre più protagonista del jet set Hollywoodiano sia nel presente che, presumibilmente, per i prossimi anni se non addirittura decenni.

Cosa avrà in serbo il il il destino per Pascal è ancora tutto da scoprire, ma mai come in questo caso ci pare lecito affermare che il futuro sia adesso e da parte nostra non possiamo che esserne assolutamente entusiasti.