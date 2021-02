Pedro Pascal, la star di The Mandalorian supporta il coming out della sorella trans

Nella giornata di ieri, 9 febbraio 2021, la sorella di Pedro Pascal ha fatto ufficialmente coming out pubblicamente come trans (da uomo a donna), annunciando al mondo di chiamarsi Lux Pascal e raccontando alla rivista spagnola YA - anche via Instagram - il suo lungo viaggio in questa transizione.

Oggi, a poche ore dall'annuncio, l'amatissimo protagonista di Star Wars: The Mandalorian e Narcos, Pedro Pascal, che è il fratello di Lux, ha appoggiato via social pubblicamente il coming out della sorella, scrivendo in didascalia una dolcissima e breve frase di supporto: "Mia sorella, il mio cuore, la nostra Luce", giocando alla fine con il nome, Lux.



Lux Pascal ha spiegato alla rivista YA: "La mia transizione è stata qualcosa di molto naturale per tutti all'interno della mia famiglia. È come se fosse qualcosa che si aspettavano da tempo che accadesse. Pedro, soprattutto, mi è stato di grande supporto. È anche un artista ed è stato una vera guida e ispirazione. È stata la prima persona a donarmi gli strumenti adeguati che hanno iniziato a plasmare la mia identità".



Vi ricordiamo che Pedro Pascal è protagonista di Wonder Woman 1984, dove veste i panni del villain del cinecomic diretto da Patty Jenkins, Maxwell Lord.