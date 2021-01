Pedro Pascal, la star di The Mandalorian vuole lavorare con Rahul Kohli di Bly Manor

Internet ha molti "fidanzati", ma due degli attori più amati del momento, Pedro Pascal di Star Wars: The Mandalorian e Narcos e Rahul Kohli di The Hauntin of Bly Manor sono in quest'ultimo periodo tra i più seguiti ed entrambi molto attivi via social, specie su Twitter, dove stanno portando avanti una sorta di bromance virtuale.

È stato Kohli a intervenire per primo su Twitter per lanciare una fantastica idea per una futura e sperata collaborazione su grande o piccolo schermo con l'amico e collega Pedro Pascal. Non c'è niente di reale e appare come una desiderio delle due star, ma dopo un tweet di un suo fan che elogiava sia Kohli che Pascal, l'interprete della serie horror targata Netflx ha dichiarato esplicitamente:



"Tratterò forte il respiro finché Hollywood non ingaggerà Pedro Pascal e me in un buddy cop movie. A iniziare da ORA". Non è passato molto tempo prima che Pascal rispondesse e ricondividesse il tweet dell'attore, rispondendo senza parole ma con tre emoticon: un poliziotto, un cuore e un altro poliziotto. Diciamo che l'idea piace un sacco anche all'interprete del Mandalorian su Disney+ e del villain di Wonder Woman 1984.



A voi? Piacerebbe vedere un buddy cop movie con i due attori fianco a fianco? Diteci cosa ne pensate nei commenti in calce alla notizia.