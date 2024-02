Pedro Pascal stravince ai People's Choice Awards: è l'attore più amato al mondo

Pedro Pascal sta senza dubbio entrando nel prime della sua carriera riuscendo ad ottenere ruoli sempre più importanti in produzioni televisive e cinematografiche di valore assoluto. A coronamento di questo crescente successo, nel corso dei People’s Choice Awards, l’attore ha vinto il premio come stella televisiva maschile dell’anno.

Dopo aver parlato del metodo di memorizzazione usato da Pedro Pascal sul set dei suoi lavori, torniamo ad occuparci del protagonista di The Mandalorian e del prossimo film su I Fantastici Quattro per riportare della sua vittoria dell’ambito premio, ricevuto per l’interpretazione che ha stupito fan e critica nella prima stagione di The Last of Us, capace a sua volta di portare a casa il titolo di miglior serie drammatica dell’anno.

L'attore ha vinto in una competizione piena di talento, trovandosi a primeggiare di fronte a interpreti del calibro di Chase Stokes, Jason Sudeikis, Jeremy Allen White, Kieran Culkin, Samuel L. Jackson, Steve Martin e Tom Hiddleston.

La seconda stagione dell’adattamento videoludico è attualmente in fase di produzione con Craig Mazin che, in tempi non sospetti aveva già anticipato che potrebbero esserci delle differenze tra la trasposizione e l’opera originale: “Non dirò mai che nella serie accadranno cose che sono accadute nel gioco. Non si sa mai cosa faremo. Ma dirò che il punto centrale sta nell’avventura, nel viaggio. Ci sono cose che sconvolgeranno il pubblico, cose che erano nel gioco e cose che non erano presenti nel gioco, e va bene così. E saranno utili alla narrazione, non serviranno solo a scioccare. Non ci interessa creare hype sui social media. Vogliamo solo raccontare la storia nel modo in cui pensiamo debba essere raccontata”.

Di certo l’enorme apprezzamento del pubblico per la prima stagione dello show e i tanti premi ricevuti dal cast e dalla produzione della serie, permetterà un lavoro più tranquillo, per quanto ricco di aspettative, per quanto riguardi i nuovi capitoli dello show.

In attesa di sapere qualcosa di più sul prosieguo della serie, di poter vedere le prime anticipazioni della seconda stagione e di scoprire cosa avrà in serbo la carriera di Pedro Pascal tanto per lui quanto per i fan, vi lasciamo alla nostra recensione di The Last of Us.