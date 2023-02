Pedro Pascal svela la richiesta dei fan alla quale dice sempre di no

Pedro Pascal, interprete di Joel in The Last of Us e Mando in The Mandalorian, con nuovi fantastici poster in attesa della terza stagione, ha recentemente svelato qualcosa di molto personale: quale richiesta dei fan non accetterebbe mai di esaudire.

"Le persone vengono da me e mi chiedono di imitare la voce del personaggio per i loro figli" ha dichiarato Pascal in un'intervista a The Graham Norton Show. "Tuttavia, suona molto inappropriata, perché è una voce che io definisco da 'camera da leto', ossia molto bassa e affannosa. Tutto ciò ha dei risvolti a dir poco inquietanti, ecco perché ritengo che non funzioni affatto nella vita reale". Ha poi aggiunto che la sua tonalità probabilmente non basterebbe neppure a identificarlo: in tal senso, molto meglio uno scintillante casco da mandaloriano – o magari un abito medievale, vista la sua precedente interpretazione di Oberyn Martell ne Il Trono di Spade!

Tuttavia, l'iconica armatura dell'universo narrativo di Star Wars ha ben più di uno svantaggio. Così ha aggiunto in un'intervista a Empire: "È come indossare un guanto dalla testa ai piedi, con tanto di pesi disseminati su tutto il corpo. Ironicamente, non riesco a osservare nessuna espressione facciale, e, per quanto tutto ciò contribuisca a rendere il personaggio reale... io non riesco a vedere veramente nulla!"

La terza stagione della serie sul mandaloriano debutterà il 1° marzo 2023 su Disney Plus, a distanza di oltre due anni dalla seconda stagione e di quattordici mesi da The Book of Boba Fett, in cui il suo personaggio è stato così presente che in molti l'hanno considerato più centrale del protagonista stesso; ma a quanto pare il primo episodio di The Mandalorian 3 avrà una durata tutt'altro che invidiabile...