Pedro Pascal in un video con le scene più "badass" di Narcos secondo Netflix!

Pedro Pascal è uno degli attori attualmente più chiacchierati sul web e sui social, grazie al successo planetario ottenuto da The Last of Us, adattamento HBO del popolare videogame Playstation, nella quale l'attore interpreta il sopravvissuto Joel. Allora, Netflix ha deciso di pubblicare un video supercut con le scene action di Pascal in Narcos.

Prima di raggiungere il successo planetario con il ruolo di Joel in The Last of Us, Pedro Pascal è stato tra i volti protagonisti di Narcos, serie Netflix basata sui fatti realmente accaduti che portarono alla cattura del narcotrafficante Pablo Escobar, tra la fine degli anni '80 e i primi anni '90. Pascal interpretava il ruolo di Javier Peña, poliziotto tra i principali investigatori nella caccia a Escobar.

Il video monta insieme alcune delle sequenze ad alto tasso adrenalinico in cui vediamo proprio l'attore messicano, tra acrobazie e scelte difficili e tempestive da prendere in pochissimo tempo. Ovviamente se non avete mai visto le tre stagioni della serie televisiva, il consiglio è quella di recuperarla immediatamente non solo per la prova di Pascal, ma anche per l'egregio lavoro svolto nella scrittura e di tutto il comparto tecnico, davvero efficace. Se non avete mai visto Narcos, però, questo video potrebbe essere dannoso, in quanto contiene parecchi spoiler sugli avvenimenti principali.

Al termine della sua produzione ufficiale, Netflix ha messo subito in cantiere la serie sequel, Narcos: Mexico, che è andata avanti per altre tre stagioni con protagonisti stavolta Michael Pena (Ant-Man, Ant-Man and the Wasp) e Diego Luna, attuale protagonista della serie Disney+ Andor.

Dopo il successo di Narcos, Pascal è divenuto celebre per aver interpretato il Mandaloriano Din Djarin nella serie Star Wars The Mandalorian, anche se la notorietà non è stata così enorme quanto quella raggiunta con The Last of Us, principalmente per via del fatto che in The Mandalorian vediamo raramente il volto dell'attore.

Proprio nelle ultime ore è stato diffuso un nuovo spot TV di The Mandalorian 3, in uscita il 1° marzo su Disney+.