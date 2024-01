Pedro Pascal vuole fare un film con Kieran Culkin: 'Ma solo se sarà gentile con me'

La stagione dei premi è nel suo pieno svolgimento e uno dei momenti più alti che ricorderemo anche negli anni a seguire è il botta e risposta tra Pedro Pascal e Kieran Culkin. Tutto è iniziato durante la cerimonia dei Golden Globe ma Pascal sembrerebbe non colmare troppo rancore!

Infatti lo scorso 8 gennaio Kieran Culkin ha vinto il globo dorato come miglior attore in una serie drammatica. Quando è stato il momento del discorso, la star di Succession ha rivolto una bizzarra frase a Pedro Pascal, candidato nella sua stessa categoria. Sono passate alcune settimane e durante la cerimonia degli Emmy, Pascal si è preso la sua rivincita su Kieran Culkin mettendo così fine al divertente teatrino dei due attori (almeno per il momento).

La star di The Last of Us 2 infatti ha dichiarato che vorrebbe lavorare proprio con Culkin: "Mi piacerebbe lavorare insieme, lo spero. Se sarà gentile con me". Nel futuro ci attende un'inedita collaborazione e una nuova coppia sul grande o piccolo schermo Pascal - Culkin?

Sui più recenti red carpet Pascal si è mostrato con il braccio fasciato: un infortunio che ha fatto preoccupare non poco i fan più affezionati dell'attore ancora in vista dell'imminente inizio delle riprese della seconda stagione di The Last of Us. Le condizioni di salute dell'attore, però, non dovrebbero compromettere il suo ritorno nella serie TV HBO. Pascal si è anche espresso sui possibili cambiamenti in Joel in The Last of Us 2 rispetto al videogame dove, inevitabilmente, il ruolo del personaggio verrà ridimensionato.