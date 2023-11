Peggiorano le condizioni di Bruce Willis: non riconosce nemmeno più l'ex Demi Moore

Nuovo, tragico aggiornamento sulle condizioni di salute di Bruce Willis, l’attore che si è ritirato ufficialmente nel 2022 a causa dell’afasia. In un nuovo articolo pubblicato dal magazine Closerweekly, si legge che le condizioni del protagonista di Die Hard sarebbero peggiorate ulteriormente.

Bruce Willis infatti, secondo alcune fonti vicine alla sua famiglia, non riconoscerebbe nemmeno più l’ex Demi Moore. L’attrice infatti di ritorno da un viaggio ha fatto visita all’ex marito ma ha potuto constatare che Willis non ricordava più chi fosse, sebbene i due siano stati sposati per 13 anni ed abbiano avuto tre figli: Rumer, Scout e Talullah che di recente ha fornito un altro update sulle condizioni di Bruce Willis.

Questo nuovo peggioramento avrebbe letteralmente “devastato Demi Moore”, che è sempre stata vicino all’ex marito. Bruce invece riconosce ancora sua moglie ed i suoi figli e mostrerebbe gioia quando Rumer gli fa visita con il nipotino Lou. Secondo alcuni rapporti, però, in alcune circostanze Bruce diventerebbe “aggressivo”.

A Bruce Willis è stata diagnosticata una demenza frontotemporale incurabile a febbraio 2023, che ha pregiudicato non solo problemi con i ricordi e la salute, ma provoca anche un rallentamento a livello fisico. Una brutta situazione non solo per Bruce, ma anche per l'intera famiglia che gli sta accanto.