È questa la peggiore modifica tra i libri e la serie Netflix di The Witcher?

Se secondo il produttore sarebbe stato giusto modificare tanto i libri di The Witcher, parere più o meno condivisibile, ci sono delle modifiche su cui, forse, sarebbe stato meglio pensarci qualche secondo in più.

Un cambiamento, in particolare, può essere visto come il battito d'ali che ha dato il via a un effetto farfalla dagli esiti disastrosi anche all'ossatura principale della serie. Secondo quanto espresso giustamente da Collider, a scatenare una valanga incontrollabile sarebbe correlata alla perdita dei poteri da parte di Yennefer, nella seconda stagione, e all'introduzione del personaggio di Voleth Meir, assente nella produzione letteraria di Sapkowski.

L'outlet paragona per certi versi questo personaggio a Gaunter O'Dimm, il Signore degli Specchi di Hearts of Stone, ma i suoi effetti sulla trama sarebbero stati disastrosi per l'evoluzione della serie, portando gli sceneggiatori a dover inventare da zero contesti e personaggi per far quadrare gli eventi con questo innesto.

Il "tradimento" che all'inizio della Stagione 3 Yennefer sta ancora cercando di espiare è diretta conseguenza delle sue scelte nel precedente blocco di episodi, in cui sigla un patto con Voleth Meir, di fatto concedendole il possesso di Ciri e, infine, il suo ritorno con la Caccia Selvaggia. Di fatto, ottenendo un lasciapassare per il suo futuro rientro nella serie (e facendo strage di Witcher).

In tutto ciò, a pagarne il prezzo più salato sarebbe proprio il rapporto familiare intessuto nei libri tra Ciri, Geralt e la stessa Yennefer, con quest'ultima che nella serie invece stabilisce una relazione decisamente più precaria con gli altri due personaggi principali, deviando ancora una volta dal materiale di riferimento.

Ma adesso tocca a voi: cosa ne pensate di questa interessante riflessione? Ecco, invece, cinque ragioni per cui non ci è piaciuto The Witcher 3, la terza stagione dello show targato Netflix.