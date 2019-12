Penn Badgley conferma in via "ufficiosa" che la terza stagione è in lavorazione?

La seconda stagione di You è approdata sulla piattaforma digitale Netflix solamente pochi giorni fa, ma già i fan non vedono l'ora di scoprire se ci sarà una conferma ufficiale sul rinnovo per una terza ed eventuale stagione dello show.

Mentre Netflix stessa sta temporeggiando sul rinnovo per una terza stagione e quindi la conferma del ritorno dei personaggi di Joe Goldberg (Badgley) and Love Quinn (Victoria Pedretti), è lo stesso Penn Badgley che sembra essersi sbilanciato sulla notizia, pur non confermandolo in maniera ufficiale: "Tecnicamente non potrei... voglio dire, tipo, in maniera ufficiosa?", ha aggiunto l'attore nel corso di un'intervista concessa a Entertainment Tonight nella quale gli veniva chiesto se poteva anticipare ufficialmente la notizia del rinnovo della serie per una terza stagione. Stando a questo tipo di dichiarazione, sembra proprio che dovremo attendere un annuncio ufficiale a breve.

In una precedente intervista a TVLine, lo stesso Badgley aveva suggerito un possibile sviluppo per il suo personaggio in un'eventuale terza parte: negli istanti finali della stagione, Joe osserva una nuova vicina, che potrebbe diventare la nuova ossessione del protagonista e Badgley concorda, spiegando quando sia difficile lasciarsi dietro certi comportamenti. "Si tratta di un circolo vizioso, come nel caso di vecchie routine o abitudini. Spesso ci rendiamo conto che è difficile smettere. Forse è quello che stiamo vedendo con lui. Tecnicamente, è migliorato. Si, voleva uccidere Love, ma poi si è fermato quando lei gli ha detto di essere incinta".

Dopo aver letto la reazione di Penn Badgley al finale di You 2, in cui Joe/Will e Love (Victoria Pedretti) si trasferiscono insieme e in più aspettano un bambino, scopriamo dunque come, secondo l'attore, i due personaggi potrebbero ritrovarsi a essere addirittura nemici in futuro. "Joe dice, in modo piuttosto inequivocabile, che non sono anime gemelle", ha raccontato Badgley a TVLine. "Alla fine ha paura di lei. In sostanza imposta la terza stagione in modo che loro due potrebbero diventare acerrimi nemici".

