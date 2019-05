Penny Dreadful: City Of Angels: Amy Madigan, Brent Spiner e Lin Shaye nel cast

Secondo quanto riportato da Deadline, Amy Madigan (Gone Baby Gone), Brent Spiner (Star Trek: The Next Generation) e Lin Shaye (There’s Something About Mary) sono stati ingaggiati per comparire in ruoli ricorrenti in Penny Dreadful: City of Angels, spin-off della serie di Showtime con Eva Green.

Scritto dal creatore originale di Penny Dreadful, John Logan, e ambientato nella Los Angeles del 1938, alla vigilia dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, City of Angeles esplorerà un tempo immerso nel folklore del Messico e degli Stati Uniti e nelle tensioni sociali. La serie oscillerà tra il supernaturale e la realtà piena di tensioni esplosive dell'epoca, creando nuovi e occulti miti e dilemmi morali con al suo interno un affresco storico riguardevole. Quando un terribile omicidio sconvolgerà la città, il Detective Tiago Vega (Daniel Zovatto) sarà catapultato in una epica storia che rispecchierà gli albori prestigiosi della città di Los Angeles: dalla costruzione della prima autostrada, alle profonde tradizioni folkloristiche messicane e americane, fino alle pericolose azioni di spionaggio da parte del Terzo Reich e la nascita della radio evangelista. Prima di tutto, Tiago e la sua famiglia dovranno affrontare delle forze oscure che minacciano di separarli.



Lin Shaye, nota per la sua partecipazione alla saga di Insidious, prodotta da James Wan, ha da poco anticipato l'arrivo di un quinto film della saga horror.

Del ricco cast fanno parte anche Daniel Zovatto (Don't Breathe), Natalie Dormer (Game of Thrones) e Nathan Lane (The People v. O.J. Simpson), Kerry Bishé e Rory Kinnear, quest'ultimo anche nel cast della serie madre.

In termini di continuity, lo ricordiamo, City of Angeles è inteso a tutti gli effetti come uno spin-off, e non come un sequel, cosa sottolineata anche dal ruolo di Rory Kinnear, che non tornerà a vestire i panni della Creatura ma interpreterà un nuovo personaggio, tale dottor Peter Craft, un pediatra e leader della comunità americana-tedesca il cui obiettivo è quello di tenere gli Stati Uniti lontani dalla minaccia della Guerra in Europa.

Penny Dreadful: City of Angels dovrebbe andare in onda sulle reti di Showtime Networks entro la fine del 2019.