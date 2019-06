Penny Dreadful: City of Angels, due new entry nel cast

Continua ad arricchirsi il cast di Penny Dredful: City of Angels, lo spin-off di Penny Dreadful, la serie di successo di Showtime con protagonista Eva Green. Arrivano Michael Gladis e Lorenza Izzo.

Dopo le ultime aggiunte nel cast risalenti a qualche settimana fa, non era trapelato molto altro su Penny Dreadful: City of Angels.

Adesso però, a seguito dell'annuncio di Michael Gladis (Mad Men) e Lorenza Izzo (C'era una volta a... Hollywood) come new entry dello show, ci arrivano nuove informazioni.

Secondo le descrizioni dei personaggi, Gladis interpreterà Charlton Townsed, "l'ambizioso capo della commissione dei trasporti del concilio cittadino; un uomo dal grande istinto e dotato di una spietata astuzia in politica", mentre la Izzo sarà Santa Muerte, "L'Angelo della Sacra Morte e sorella della caarismatica demone Magda (Natalie Dormer)".

Lo serie come presentata da Showtime è "un'erede spirituale dell'originale Penny Dreadful. La nuova serie sarà ambientata a Los Angeles, nel 1938, un luogo e un periodo profondamente infusi di tensione sociale e politica. Quando un macabro omicidio scioccherà la città, il Detective Tiago Vega (Daniel Zovatto) rimarrà intrecciato in una storia dal sapore epico che riflette la ricca storia di Los Angeles: dalla costruzione delle prime autostrade cittadine e le sue profonde radici nelle tradizioni appartenenti al folklore Messicano-Americano, fino alle pericolose attività di spionaggio del Terzo Reich e l'ascesa dell'evangelismo via radio. Tiago e la sua famiglia si ritroveranno presto a dover affrontare formidabili forze che minacciano di dividerli".

Nel cast dello show sono da poco entrati anche Dominic Sherwood, Adam Rodriguez, Thomas Kretschman e Ethan Peck.