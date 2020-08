Penny Dreadful: City of Angles, cancellata la serie con Natalie Dormer

Dopo il tuffo nella dimensione gotico-vittoriana regalatoci da Eva Green, Penny Dreadful è tornato con una nuova stagione con protagonista Natalie Dormer, che però sembra non aver convinto i produttori e il pubblico, tanto che Showtime ha appena reso nota la cancellazione della serie.

Per la Dea della morte interpretata dalla Dormer non ci saranno quindi nuove, spettali avventure, questo il comunicato stampa dell'emittente:

"Showtime ha deciso di non rinnovare Penny Dreadful: City of Angels per una seconda stagione. Vorremmo ringraziare i produttori esecutivi John Logan e Michael Aguilar e l'intero cast e la troupe per l'eccezionale lavoro svolto su questo progetto".

La serie è ambientata a cavallo tra gli anni '30 e '40 e sullo sfondo di importanti problematiche economiche, sociali e politiche e in breve tempo avrebbero trasformato il volto degli Stati Uniti. Oltre alla Dormer il cast includeva Daniel Zovatto, Nathan Lane, Michael Gladis, Lorenza Izzo, Adam Rodriguez, Thomas Kretschmann, Dominic Sherwood e Ethan Peck, oltre alla speciale apparizione di Rory Kinnear, interprete del mostro di Frankenstein nell'originale Penny Dreadful, che però interpreta un nuovo personaggio.

Nella serie, trasmessa da aprile a giugno sul canale Showtime, la Dormer ha fatto i conti con una delle prove più difficili e stimolanti della sua carriera attoriale, arrivando ad interpretare quattro diversi personaggi in Penny Dreadful: City of Angels. Per sapere di più vi rimandiamo all'onirico trailer di Penny Dreadful: City of Angels