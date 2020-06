Penny on MARS, le tre stagioni in arrivo su Disney+: ecco quando

Dopo l'annuncio dei mesi scorsi Disney+ è pronta a lanciare la terza, inedita stagione di Penny on MARS, serie originale di produzione italiana e girata in lingua inglese. I nuovi episodi, insieme a quelli delle due precedenti stagioni, saranno disponibili sulla piattaforma streaming a partire dal prossimo 3 luglio.

Disney+ ha pubblicato sulle sue pagine social anche il poster ufficiale e il trailer della serie, che si possono vedere in calce alla news.

Penny on MARS è una serie incentrata sui sogni, gli amori, le amicizie e i segreti di un gruppo di adolescenti che frequentano una scuola di musica. La terza stagione vede l'inizio di un nuovo anno scolastico, che si preannuncia difficile per Penny (Olivia Mai-Barret): la ragazza ha deciso di occuparsi del bene degli altri prima che del suo, aiutando sua madre a recuperare dallo shock subito e a lottare per l'affido di Pete. Prende a cuore anche la situazione di Vicky, ballerina di talento ma sfigurata, impegnandosi ad aiutarla a trasformarsi da brutto anatroccolo in cigno, anche a scapito del suo successo e dei suoi obiettivi.

Girata a Milano come le precedenti stagioni, Penny on MARS è diretta da Claudio Norza e prodotta da 3Zero2Tv in collaborazione con The Walt Disney Company Italia. Fanno parte del cast, tra gli altri, Shannon Gaskin nel ruolo di Camilla e Finlay MacMillan in quello di Sebastian.

Tra le altre novità in casa Disney+ è stata appena pubblicata anche Into The Unknown: Making Frozen 2, docu-serie sulla produzione del celebre film d'animazione.