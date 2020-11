Pennyworth 2, l'Inghilterra coinvolta in una guerra civile nel nuovo trailer

Epix aveva già fissato la premiere della seconda stagione della sua serie DC Pennyworth per il 13 dicembre ma ha svelato il nuovo trailer della prossima stagione, che include un finale di mezza stagione diviso in due parti prima che ritorni nel 2021 a causa del COVID-19 che ritarda la produzione.

La serie drammatica è incentrata su Alfred Pennyworth (Jack Bannon), che prima di diventare il maggiordomo di Bruce Wayne è un ex soldato della SAS britannica ventenne che forma una compagnia di sicurezza nella Londra degli anni '60 e va a lavorare con il giovane miliardario Thomas Wayne (Ben Aldridge), che non è ancora diventato il padre di Bruce.



La nuova stagione vede l'Inghilterra coinvolta in una guerra civile, con la potente e neofascista Raven Union, guidata da Lord Harwood (Jason Flemyng), che minaccia di controllare il paese. Il nord di Londra rimane una delle poche resistenze, ed è qui nella zona neutrale del West End che troviamo Alfred, che gestisce The Delaney, un club di Soho del mercato nero che accoglie tutti indipendentemente dalla loro politica.



"Stiamo ricominciando da zero", dice Alfred nel trailer, "e ci saranno alcune scelte difficili lungo la strada." È alla ricerca di una via d'uscita e ha gli occhi puntati sull'America.



La seconda stagione di Pennyworth si svolge un anno dopo gli eventi del finale della prima stagione e vede due nuovi ingressi nel cast Jessica de Gout e Simon Manyonda che interpreterà il popolare personaggio DC Lucius Fox. Tra le new entry troviamo anche James Purefoy e Edward Hogg.

Durante l'evento virtuale DC FanDome è stato inoltre svelato come sarà introdotto Batman nella seconda stagione dello show. L'appuntamento con la premiere è fissato quindi al 13 dicembre 2020.