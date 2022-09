Pennyworth 3: The Origin of Batman's Butler, arriva il trailer della nuova stagione

Dopo l'inaspettato annuncio della stagione 3 di Pennyworth lo scorso anno nel corso del DC FanDome, la serie è ora pronta a tornare su HBO Max, presentata da un primo trailer pubblicato oggi dalla piattaforma.

Per chi non lo ricordasse, lo show segue le avventure del personaggio che gli dà il nome, Alfred Pennyworth, molto prima della sua collaborazione con Batman, un po' una storia di origini di un protagonista che in verità già conosciamo. La terza stagione ha adesso cambiato titolo, aggiungendo al semplice Pennyworth una frase molto importante: "The Origin of Batman's Butler".

I dieci episodi, che saranno presentati in anteprima a partire dal 6 Ottobre con i primi tre, vedranno Alfred che si ritrova ad affrontare una nuova minaccia: si tratta di una droga psicocinetica che sembra rendere coloro che la usano suscettibili al controllo mentale con risultati terrificanti. La serie, che vede Jack Bannon come protagonista, è stata prodotta da Bruno Heller, Matthew Patnick, Danny Cannon e John Stephens.

Nella sinossi ufficiale si legge che questo capitolo del "thriller psicologico inizia dopo un salto temporale di cinque anni: la guerra civile è finita e una rivoluzione culturale ha cambiato il mondo nel bene e nel male, inaugurando una nuova era di Supereroi e Supercriminali".

E voi, siete curiosi di vedere la prossima stagione dello show? Intanto scopriamo che è in arrivo il fumetto sequel di Pennyworth!