Pennyworth 3: il trailer anticipa un cross-over con un'altra opera DC?

Dopo essere stato annunciato a sorpresa al DC Fandome, Pennyworth 3 è pronto per fare il suo debutto su HBO Max. Lo show segue le avventure del personaggio di Alfred Pennyworth, molto tempo prima della sua collaborazione con Batman.

La nuova stagione si è svelata poco tempo fa in un nuovo elettrizzante trailer, che ha presentato un rapido e inaspettato cameo proveniente da una delle graphic novel DC più vendute. Infatti, a metà del trailer, vediamo una stanza piena di persone mentre indossano le maschere di Guy Fawkes, stessa versione della maschera resa popolare da Alan Moore e David Lloyd nel loro V per Vendetta.

Se nella serie, che vi ricordiamo ha cambiato titolo in Pennyworth: The Origin of Batman's Butler, ci sarà effettivamente qualcosa che assomigli o provenga dalla trama di V per Vendetta, ad oggi non ci è dato saperlo. Ma la curiosità dopo questo trailer non può che aumentare.

Secondo la sinossi pubblicata qualche tempo fa, in questa terza stagione ci sarà un salto temporale e verrà introdotta l'era dei supereroi e dei supercriminali. La terza stagione di Pennyworth: The Origin of Batman's Butler sarà composta da 10 episodi e sarà presentata in anteprima giovedì 6 ottobre con tre episodi. Gli episodi rimanenti verranno rilasciati settimanalmente.